DeepL запускає ШІ-агента, щоб конкурувати з OpenAI, Anthropic та Microsoft
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
3 вересня, 18:33
Німецький стартап DeepL, відомий своїм перекладачем, оголосив про запуск ШІ-агента, орієнтованого на корпоративних користувачів, пише CNBC.

DeepL Agent — це інструмент, який виконує повторювані та часозатратні завдання у фоновому режимі. Його можна застосовувати у різних командах — від HR до маркетингу. Таким чином стартап розширює свою діяльність за межі перекладів і виходить на ринок корпоративного ШІ, де вже працюють такі гравці, як OpenAI, Anthropic і Microsoft.

DeepL CEO Ярек Кутиловські пояснив, що агент є природним продовженням продукту перекладу: "Усі ті нудні завдання в офісі, коли треба переходити між різними системами та переносити дані, ШІ, ці автономні агенти, зокрема DeepL Agent, можуть виконувати набагато ефективніше". Продукт базується на власних великих мовних моделях компанії, а також на моделях сторонніх постачальників.

Попри численні оголошення про ШІ-агентів, ринок ще перебуває на ранньому етапі розвитку, проте інтерес інвесторів до ШІ залишається високим. Наприклад, Anthropic нещодавно залучила $13 млрд, піднявши оцінку компанії до $183 млрд.

DeepL Agent покликаний допомогти автоматизувати рутинні бізнес-процеси, підвищити ефективність роботи та звільнити час співробітників для складніших завдань.

Розвиток агента дозволить DeepL конкурувати на ринку корпоративного ШІ та зміцнювати свої позиції серед великих технологічних гравців. 

Технології Бізнес Штучний інтелект DeepL
