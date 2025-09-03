DeepL запускає ШІ-агента, щоб конкурувати з OpenAI, Anthropic та Microsoft

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Німецький стартап DeepL, відомий своїм перекладачем, оголосив про запуск ШІ-агента, орієнтованого на корпоративних користувачів, пише CNBC.

DeepL Agent — це інструмент, який виконує повторювані та часозатратні завдання у фоновому режимі. Його можна застосовувати у різних командах — від HR до маркетингу. Таким чином стартап розширює свою діяльність за межі перекладів і виходить на ринок корпоративного ШІ, де вже працюють такі гравці, як OpenAI, Anthropic і Microsoft.

DeepL CEO Ярек Кутиловські пояснив, що агент є природним продовженням продукту перекладу: "Усі ті нудні завдання в офісі, коли треба переходити між різними системами та переносити дані, ШІ, ці автономні агенти, зокрема DeepL Agent, можуть виконувати набагато ефективніше". Продукт базується на власних великих мовних моделях компанії, а також на моделях сторонніх постачальників.

Попри численні оголошення про ШІ-агентів, ринок ще перебуває на ранньому етапі розвитку, проте інтерес інвесторів до ШІ залишається високим. Наприклад, Anthropic нещодавно залучила $13 млрд, піднявши оцінку компанії до $183 млрд.

DeepL Agent покликаний допомогти автоматизувати рутинні бізнес-процеси, підвищити ефективність роботи та звільнити час співробітників для складніших завдань.

Розвиток агента дозволить DeepL конкурувати на ринку корпоративного ШІ та зміцнювати свої позиції серед великих технологічних гравців.