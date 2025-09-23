Фільми Death Stranding не наслідуватимуть сюжет ігор, а натомість покажуть оригінальні історії

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Фільм Death Stranding від компанії A24, про який стало відомо ще наприкінці 2023 року, не слідуватиме сюжету ігор й натомість розповість оригінальну історію. Про це повідомила під час трансляції Kojima Productions на честь десятиліття студії, пише Eurogamer.

Режисер та сценарист стрічки Майкл Сарноскі, відомий завдяки "Тихе місце: День перший", розповів, що фільм робитиме акцент на історію та представить нових персонажів.

"Я думаю, що у цьому проєкті ми дійсно хочемо передати душу гри, відобразити її теми, але розповісти історію, якої ви ще не бачили в цьому світі, і дослідити персонажів, яких ви ще не бачили, і знайти всі ці неймовірні реальні локації, а також всіх цих багатогранних персонажів, й просто віддати цьому належне в макро- і мікромасштабі", — зазначив Сарноскі.

На додачу до цього, під час трансляції показали трейлер анімаційної стрічки Death Stranding, яка поки що отримала робочу назву Death Stranding Mosquito. Як ми писали раніше, сценаристом фільму є Аарон Гузіковскі, відомий за серіалом "Виховані вовками" та фільмом "Полонянки".

Як і фільм від A24, в анімаційній стрічці теж покажуть оригінальну історію. Назва Mosquito пов'язана з одним із головних героїв, який має здатність "забирати щось у вас" так само як комар бере кров.

"Я люблю світ Death Stranding, він настільки творчо вільний, настільки прекрасно похмурий і водночас сповнений надії. Я дуже радію і вважаю за честь, що Хідео Коджіма, чию творчість я давно захоплююся, запросив мене долучитися до його творіння, щоб народити нові історії в цьому родючому, вражаючому уяву всесвіті", — сказав Аарон Гузіковскі.

Крім оновлень щодо фільмів за мотивами Death Stranding, Kojima Productions під час трансляції також представила новий тизер майбутнього горору OD, який студія розробляє спільно з Xbox.