Deadlock від Valve жива та отримала велике оновлення

Багатокористувацький геройський шутер Deadlock не надто часто з'являється в інфополі, оскільки досі перебуває на ранній стадії розробки й доступний лише за запрошеннями. Однак це не означає, що гра не розвивається, навіть навпаки — Valve анонсувала велике оновлення проєкту, що додасть шість персонажів та кілька інших вагомих змін.

Шість нових персонажів включають "вампірку Міну, демонічного цапа Біллі, Пейдж, яка може оживляти книги, Швейцара, який завжди до ваших послуг, монстра Віктора, якого неможливо зупинити, і Блукача, який тероризує місто".

Перша героїня, Міна, вже доступна у грі. Вона має можливість перетворитися на кажанів та втекти у критичній ситуації. Ще одна здібність дозволяє застосовувати пристрасні укуси, внаслідок чого вампірські вміння героїні ставатимуть сильніші на час всього матчу. Ультимативна здібність Міни це "Володарка ночі", що змушує героїню випускати величезну хвилю кажанів, які переслідують та приголомшують ворогів поблизу".

Доля інших персонажів лягає на плечі гравців, яким потрібно буде голосувати за те, кого додадуть наступним. Нові персонажі з'являтимуться через день: у понеділок, середу та п'ятницю. Гравці отримуватимуть голос після кожного завершеного матчу.

Голосування проходитиме у "Сховку", оновленому передігровому лобі, що прийшло на заміну старому інтерфейсу меню. Тут можна взаємодіяти з терміналами, розташовними по всьому схову, аби отримати доступ до різних функцій, як-от перегляд матчів та нового простору для тренування, що дозволить швидко спробувати здібності персонажів.

Окрім цього, Deadlock отримала оновлену графіку та вдосконалене освітлення мапи, а Valve запевняє, що в майбутніх патчах гравців очікує ще більше поліпшень. Також суттєво змінилися екран вибору героя та вже наявні персонажі.

Що стосується самої гри, то хоча Deadlock досі має обмежений доступ і приєднатися до неї можна лише за запрошенням, її онлайн залишається стабільним. За даними SteamDB, кількість гравців коливається від 5 до 13 тисяч, а після оновлення показник зріс до 28 тисяч.