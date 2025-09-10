Офіційно: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS 26 вийдуть 15 вересня 2025 року

Разом з анонсом iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro/Pro Max та іншими пристроями, компанія Apple також розкрила дату виходу iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS 26. Встановити ці операційні системи на сумісні пристрої можна буде з 15 вересня 2025 року.
Серія iPhone 17 постачатиметься з iOS 26 "з коробки". Завантажити її можна буде й на iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, а також на iPhone SE 2 та новіші версії.
watchOS 26 буде доступна на Apple Watch SE 2-го покоління, Apple Watch Series 6 і новіших, та на всіх версіях Apple Watch Ultra.
З iPadOS та macOS усе трохи складніше. Для macOS 26 (також відомої як macOS Tahoe) потрібен один із наступних Mac:
- MacBook Air з чипом Apple Silicon (2020 і новіший)
- MacBook Pro з Apple Silicon (2020 і новіший)
- MacBook Pro 16" (2019)
- MacBook Pro 13" (2020)
- iMac (2020 і новіший)
- Mac mini (2020 і новіший)
- Mac Studio (2022 і новіший)
- Mac Pro (2019 і новіший)
iPadOS 26 сумісні з такими моделями:
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12,9" (3-го покоління й новіші)
- iPad Pro 11" (1-го покоління й новіші)
- iPad Air (M2 і M3)
- iPad Air (3-го покоління й новіші)
- iPad (A16)
- iPad (8-го покоління й новіші)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5-го покоління й новіші)
Тим часом Apple ще не оголосила дату виходу tvOS 26. Поки що зазначено, що оновлення "з’явиться цієї осені". Можливо, компанія відкладає реліз до анонсу нової версії Apple TV.