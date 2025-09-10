Офіційно: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS 26 вийдуть 15 вересня 2025 року

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Разом з анонсом iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro/Pro Max та іншими пристроями, компанія Apple також розкрила дату виходу iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 та macOS 26. Встановити ці операційні системи на сумісні пристрої можна буде з 15 вересня 2025 року.

Серія iPhone 17 постачатиметься з iOS 26 "з коробки". Завантажити її можна буде й на iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, а також на iPhone SE 2 та новіші версії.

watchOS 26 буде доступна на Apple Watch SE 2-го покоління, Apple Watch Series 6 і новіших, та на всіх версіях Apple Watch Ultra.

З iPadOS та macOS усе трохи складніше. Для macOS 26 (також відомої як macOS Tahoe) потрібен один із наступних Mac:

MacBook Air з чипом Apple Silicon (2020 і новіший)

MacBook Pro з Apple Silicon (2020 і новіший)

MacBook Pro 16" (2019)

MacBook Pro 13" (2020)

iMac (2020 і новіший)

Mac mini (2020 і новіший)

Mac Studio (2022 і новіший)

Mac Pro (2019 і новіший)

iPadOS 26 сумісні з такими моделями:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9" (3-го покоління й новіші)

iPad Pro 11" (1-го покоління й новіші)

iPad Air (M2 і M3)

iPad Air (3-го покоління й новіші)

iPad (A16)

iPad (8-го покоління й новіші)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5-го покоління й новіші)

Тим часом Apple ще не оголосила дату виходу tvOS 26. Поки що зазначено, що оновлення "з’явиться цієї осені". Можливо, компанія відкладає реліз до анонсу нової версії Apple TV.