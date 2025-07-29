В Україні проведуть перший у світі національний Чемпіонат з кібербезпеки

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Федерація військово-технологічного спорту України та SET University підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Вона спрямована на розвиток кібербезпеки через освітні програми, змагання у форматі Capture The Flag (CTF) та підготовку українців до міжнародних турнірів.

"Військово-технологічний спорт — це не про майбутнє, це про зараз. Україна першою у світі визнала CTF офіційною спортивною дисципліною, і ми вже створюємо національну систему підготовки кіберспортсменів. Федерація разом із державними та технічними партнерами формує нову інфраструктуру кіберстійкості — через спорт, освіту, реальні виклики", — відзначає Артур Булигін, Президент Федерації військово-технологічного спорту України.

У 2025 році дисципліну CTF у межах військово-технологічного спорту було офіційно визнано видом спорту в Україні — вперше у всьому світі. Після цього розпочалися перші офіційні регіональні змагання, що проходили 26–27 липня, де вже було обрано фіналістів.

Змагання проходили на національному кіберполігоні Unit Range за технічної підтримки Cyber Unit Technologies. Учасники розв’язували завдання в категоріях Web, Crypto, Reverse, PWN, OSINT, Forensics, включно зі спеціальним авторським челенджем від Cyber Lab.

У межах регіональних чемпіонатів з кібербезпеки було визначено найкращі команди в окремих областях. На Вінниччині перемогу здобула команда Samurai, друге місце посіла Cyber Support, а третє — RCE Ninjas. У Рівненській області перше місце виборола команда 0xRivne, срібло дісталося NUWM, а бронза — 404TEAM. Серед команд Миколаївської області лідером стала BARRACUDA, друге місце посіла Ghost in the Shellcode, а третє — 0xMK UA.

Ці команди представлятимуть свої області на фіналі Чемпіонату України з кібербезпеки у вересні 2025 року.

Крім того, 26–27 липня відбувся відкритий турнір CYBER UNIT UNITED, що отримав офіційний статус етапу національного відбору. Перемогу за результатами змагань здобула команда dcua, друге місце посіла ByteMe, а третє — dttua. Окрім призерів, додаткову кваліфікацію до фіналу Чемпіонату України також отримали команди: DNAcademy, Gongo, Exploit, Snufkink, XYZ.NXT, 0xSum та LocalHost.

Призери регіональних змагань потрапляють до фіналу Чемпіонату України з кіберзмагань. Його переможці сформують основу національної збірної, яка представить Україну на European Cybersecurity Challenge 2025 у Польщі. Крім того, фіналісти отримають гранти на магістратуру з кіберзахисту в SET University.