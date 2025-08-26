Кіберполіція викрила шахраїв, які заробили 24 млн грн на продажу підроблених ґаджетів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Кіберполіція викрила групу зловмисників, що продавала підробні пристрої. Фігуранти видавали себе за відомий бренд та намагалися підкупити правоохоронців.

Згідно з розслідуванням, фігуранти купували підроблену продукцію у Китаї та перепродавали її в Україні через інтернет. Контрафакт видавався за продукцію відомої компанії та мав відповідне маркування. Кіберполіція не називає, які саме компанії намагалися підробити, проте на деяких фото видно навушники, схожі на AirPods Max від Apple.

Діяльність фігурантів спричинила збитки правовласнику загальною сумою понад 24 мільйони гривень.

Кіберполіція разом з детективами Бюро економічної безпеки України провели 14 обшуків в офісах та за місцями мешкання фігурантів на території Дніпропетровської області. Серед вилучених пристроїв були підроблені годинники, навушники, зарядні пристрої та інше.

Після дослідження зразків продукції спеціалістами компанії-правовласника підтверджено, що вона є контрафактною, має низьку якість, а маркування та пакування не відповідають стандартам справжнього виробника.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Ще двом особам підозри повідомлені за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) ККУ.

Щодо двох фігурантів, що намагалися підкупити правоохоронців, розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.