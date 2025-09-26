Цукерберг та Альтман зближуються з Трампом після розриву президента з Маском

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Марк Цукерберг і Сем Альтман поступово стають новими фаворитами адміністрації Дональда Трампа після різкого розриву президента з Ілоном Маском. На нещодавній вечері в Білому домі глава Meta сидів праворуч від Трампа, тоді як керівник OpenAI — навпроти, що символізувало їхню нову політичну близькість. Про це пише Financial Times.

За даними інсайдерів, обидва мільярдери прагнуть зміцнити відносини з Білим домом, аби заручитися підтримкою для своїх проєктів у сфері штучного інтелекту та уникнути надмірного регулювання. Цукерберг пообіцяв інвестувати щонайменше $600 млрд у США до 2028 року, тоді як Meta та OpenAI зняли обмеження на військове використання своїх технологій. Це дозволяє Трампу демонструвати успіхи у збереженні технологічного лідерства Америки над Китаєм.

Для компаній союз із президентом теж виявився вигідним: адміністрація обіцяє прискорити видачу дозволів на нові дата-центри, а також внесла Meta та OpenAI до списку схвалених постачальників ШІ для уряду США.

Ще рік тому Трамп погрожував Цукербергу тюремним ув’язненням, проте політика Meta щодо модерації контенту стала більш дружньою до республіканців. У компанії підвищили вплив лобістів, а сам Цукерберг заручився підтримкою ключових радників президента.

Втім, експерти застерігають, що такий розворот може мати довгострокові ризики. У ЄС триває тиск на великі технологічні компанії, а в США Meta залишається під прицілом антимонопольних органів і сенаторів-республіканців, які ставлять під сумнів нейтральність ШІ.

Попри теплі відносини з Білим домом, спостерігачі вважають, що Цукерберг і Альтман не мають сталої ідеології та можуть так само швидко переорієнтуватися, якщо влада у Вашингтоні знову зміниться.