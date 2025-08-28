У Crystal Dynamics скорочення, але на розробку Tomb Raider вони не вплинуть

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Crystal Dynamics повідомила про новий раунд скорочень. Студія не вказує точну кількість звільнених працівників, а причинами таких рішень називає "зміни умов бізнесу.

"Сьогодні ми прийняли дуже складне рішення розлучитися з низкою наших талановитих колег у результаті зміни умов бізнесу. Це рішення було прийнято нелегко. Однак воно було необхідним для забезпечення довгострокового добробуту нашої студії та основних творчих пріоритетів на постійно мінливому ринку", — йдеться у заяві на LinkedIn.

Звільнені працівники отримають повну підтримку та ресурси, доступні Crystal Dynamics. Водночас студія відзначає, що скорочення не матимуть впливу на розробку нової частини Tomb Raider.

Нагадаємо, що нова гра у серії Tomb Raider вийде вже під крилом Amazon, а не Square Enix, як попередні три частини від каліфорнійської студії. Минулого року також з'явилися повідомлення про те, що події гри відбуватимуться у відкритому світі, проте інших подробиць наразі немає.

Крім ігор, Tomb Raider також отримає й серіал для стримінгового сервісу Amazon Prime Video. Роль Лари Крофт у шоу "Розкрадачка гробниць" може отримати зірка "Гри Престолів" Софі Тернер.

Також читайте: Огляд аніме-серіалу "Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт" / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Цікава та різноманітна, але трохи прохідна історія.