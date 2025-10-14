Крипторинок за добу просів на $150 млрд через загострення торгової війни США та Китаю

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Світовий ринок цифрових активів зазнав різкого падіння після хвилі ліквідацій та нових торгових обмежень між США і Китаєм. За даними CoinGecko, за добу капіталізація криптовалют скоротилася більш ніж на $150 млрд. Bitcoin впав на 4% — до $111 200, а Ethereum знизився на 7,8% — нижче $4000. Менші токени просіли ще сильніше.

Причиною стало рішення Китаю ввести обмеження проти американських підрозділів південнокорейського суднобудівника Hanwha Ocean у відповідь на санкції США проти китайського судноплавного сектору, повідомляє Bloomberg. Це стало продовженням ескалації після заяв президента США Дональда Трампа про підвищення тарифів і нові експортні обмеження.

Ще 10 жовтня ринок сколихнула хвиля ліквідацій на суму близько $19 млрд у маржинальних позиціях, що запустило масштабний розпродаж. Хоча 13 жовтня криптовалюти частково відіграли втрати, вже сьогодні падіння відновилося.

Нервозність інвесторів підтверджує і відтік коштів із біржових фондів: у понеділок з американських ETF на Bitcoin та Ether було виведено $756 млн.

Аналітики попереджають, що падіння Bitcoin нижче $110 тис. може відкрити шлях до тестування зони ліквідності $104–108 тис. Аналітична компанія Glassnode зазначає, що ринок входить у фазу консолідації, де домінуватимуть обережність і вибіркове прийняття ризику.

Падіння криптовалют вдарило й по компаніях, що інвестують у цифрові активи. Зокрема, японська Metaplanet Inc. втратила 12% вартості акцій, і її ринкова капіталізація вперше опустилася нижче обсягу власних Bitcoin-резервів.