Windows Copilot тепер може створювати документи Office та підключатися до Gmail

Microsoft оновила Copilot для Windows, додавши можливість створювати документи Word, Excel, PowerPoint і PDF безпосередньо з чату, а також підключати облікові записи Gmail та Outlook. Оновлення вже доступне учасникам програми Windows Insider, а згодом вийде для всіх користувачів Windows 11.

Тепер користувач може просто описати запит у Copilot, і асистент автоматично згенерує редагований файл потрібного формату. Для довгих відповідей — понад 600 символів — у вікні чату з’являється кнопка експорту, яка дозволяє швидко відкрити створений матеріал у Word, PowerPoint, Excel або зберегти його як PDF.

Copilot також отримав підтримку зовнішніх сервісів. Користувач може під'єднати Outlook, Gmail, Google Drive, Google Calendar або Google Contacts, щоб асистент мав доступ до листів і контактів. Наприклад, можна попросити Copilot знайти всі рахунки від конкретної компанії у вхідних листах або електронну адресу певного клієнта. Підключення сервісів є опціональним і вимагає дозволу користувача.

Нагадаємо, Microsoft також нещодавно запустила Windows AI Lab — пілотну програму для тестування експериментальних ШІ-функцій одразу в стабільній версії Windows 11.