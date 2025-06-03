У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

У месенджері Viber став доступним чат-бот на базі штучного інтелекту Copilot від Microsoft. Користувачі можуть звертатися до нього напряму, щоб отримувати швидкі відповіді, створювати зображення або перекладати текст.

Як повідомляє Viber, це партнерство має на меті зробити штучний інтелект доступним у звичних інструментах — без додаткових застосунків або реєстрацій. Copilot у Viber доступний в останній версії додатка для всіх користувачів безплатно.

Microsoft зазначає, що інтеграція з месенджером розширює аудиторію Copilot і дозволяє зробити ШІ більш прикладним — як у побутових, так і в робочих завданнях. Серед прикладів — підбір подарунків, генерація текстів чи зображень, планування подій тощо. Щоб скористатися Copilot потрібно просто розпочати чат.

Нагадаємо, у травні 2024 року Microsoft запустила Copilot у Telegram. Також нещодавно стало відомо, що у Telegram зʼявиться чат-бот xAI Ілона Маска, але поки угоду ще не підписано.