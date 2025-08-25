Дослідники навчились керувати медузами для вивчення глибин океану

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Дослідники Університету Колорадо розпочали експерименти з контролю модифікованих місячних медуз, також відомих як аурелії, для дослідження глибин океану. Як повідомляє TechSpot, це може допомогти відстежувати вплив зміни клімату, не забруднюючи океан.

Інженерка Ніколь Сюй протягом п'яти років експериментувала з мікроелектронними пристроями, що контролюють напрямок плавання медуз. Пристрій Сюй керує медузами, стимулюючи скорочення їхніх м'язів. Далі вона планує оснастити їх датчиками, здатними вимірювати температуру океану та рівень pH.

Аурелії добре підходять для дослідження океану, оскільки є одним з найуніверсальніших та енергоефективних тварин на Землі й зустрічаються навіть на екстремальних глибинах, від 200 до 1000 метрів, під рівнем моря у Маріанській западині.

Попри те, що використання медуз є дешевшим, ніж відправлення людей або використання спеціального обладнання, Сюй все ж досліджує етичні питання, пов'язані з їх застосуванням. Хоч проведення експериментів на безхребетних тваринах вважається більш етичним, ніж на ссавцях, останні дослідження ставлять під сумнів це припущення.

Медузи, як і багато інших безхребетних, не мають мозку та спинного мозку. У них немає больових рецепторів, хоча є нервові мережі. Поки що в експериментах Сюй медузи не проявляли стресу, наприклад, не виділяли зайвого слизу і не припиняли розмноження. Проте інженерка радить дотримуватися етичних принципів у всіх майбутніх дослідженнях.