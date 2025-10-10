Control вийде на iPhone, iPad та Vision Pro

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Remedy Entertainment оголосила, що їх пригодницька гра Control Ultimate Edition вийде на iPhone, iPad та для гарнітури доповненої реальності Apple Vision Pro. Реліз очікується на початку 2026 року.

На пристроях Apple гра підтримуватиме управління через геймпад або сенсорний ввід. Жодних додаткових подробиць Remedy наразі не розкриває.

Apple takes CONTROL!



You will soon be able to enter the Oldest House on iPhone, iPad, and Apple Vision Pro alongside Mac. Play with a game controller, or tap into the action with touch controls.



Discover a world unknown when Control arrives on these platforms in early 2026.… pic.twitter.com/aX6K822smU — Remedy Entertainment 🎂 #RMD30 (@remedygames) October 9, 2025

У березні 2025 року Control Ultimate Edition також вийшла на Mac. Оригінально Remedy хотіла випустити свою гру на комп'ютера Apple ще у лютому, проте неназвані причини змусили компанію відкласти реліз на деякий час.

Control — це надприродний екшн від третьої особи, у якому гравець стає директором секретного агентства в Нью-Йорку після вторгнення потойбічної загрози. Щоб вижити й розкрити нову таємницю, доведеться використовувати поєднання надприродних здібностей, озброєння та динамічне середовище.

Ultimate Edition є повною версією гри, яка включає базову гру та доповнення Foundation і AWE (Altered World Events). Також Remedy вже оголосила про розробку продовження Control, однак деталей поки що немає.

До речі, попри те, що Apple прагне, аби iPhone став портативним пристроєм для геймерів, релізи великих AAA-проєктів, як-от Control, зазвичай провалюються. Торішній звіт показує, що більшість таких ігор не популярні на смартфонах.