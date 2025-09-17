Consumer Reports закликає Microsoft продовжити підтримку Windows 10

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Організація Consumer Reports звернулася до генерального директора Microsoft Сатьї Наделли з проханням продовжити безплатну підтримку Windows 10 після 14 жовтня 2025 року. У листі зазначається, що відмова від оновлень безпеки "залишить мільйони користувачів напризволяще".

За даними організації, станом на серпень 2025 року Windows 10 використовують близько 46,2% користувачів у світі. При цьому від 200 до 400 мільйонів комп’ютерів не можуть перейти на Windows 11 через відсутність TPM 2.0.

Consumer Reports — це незалежна некомерційна організація зі США, яка займається захистом прав споживачів і публікує дослідження, рейтинги та огляди товарів і послуг. Її позиція часто впливає на рішення великих компаній і державні регуляторні ініціативи.

У листі Microsoft названо "лицемірною" за заклики до переходу на Windows 11 задля безпеки, одночасно залишаючи Windows 10 без захисту. Критиці піддається і плата $30 за річне продовження підтримки, а також обмежені безплатні варіанти, які змушують користувачів залишатися в екосистемі Microsoft.

Consumer Reports вимагає підтримки Windows 10 до моменту, коли більшість користувачів зможе перейти на нову ОС. До ініціативи приєдналася Public Interest Research Group (PIRG), яка попереджає, що "до 400 млн повністю справних комп’ютерів буде викинуто", якщо Microsoft не перегляне своє рішення.

Також за даними аналітичної компанії StatCounter, всього за місяць до кінця підтримки частка користувачів Windows 10 почала зростати. Станом на кінець серпня частка Windows 11 знизилася на 4%, а Windows 10 зросла на 2,7% і досягла 45,53%. Дані StatCounter та Consumer Reports можуть не збігатися, оскільки компанії збирали статистику окремо.

