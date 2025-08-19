Українська правда
Українська гра Comix Zero отримала демоверсію

Олег Данилов Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.
19 серпня, 13:49
Український комікс-платформер Comix Zero від студії Bear Games отримав демоверсію та трейлер з нагоди Ukrainian Games Festival 2025.

Нагадаємо, soulslike/платформер у комікс-стилістиці Comix Zero було анонсовано рік тому під час Ukrainian Games Festival 2024. Це soulslike RPG з елементами action та дослідження світу, події якого розгортаються на сторінках збірки коміксів.

Серед джерел натхнення гри – "темне фентезі" 2000-х, культові ігри на кшталт Comix Zone та Streets of Rage та сучасні soulslike. Самі автори називають свій проєкт першої у світі "коміксванією".

Дата релізу Comix Zero поки що не оголошена, але на сторінці гри вже можна долучитися до Playtest. Українська локалізація у грі буде.

Ігри Україна Зроблено в Україні Comix Zero
