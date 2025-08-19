Українська гра Comix Zero отримала демоверсію

Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

Український комікс-платформер Comix Zero від студії Bear Games отримав демоверсію та трейлер з нагоди Ukrainian Games Festival 2025.

Нагадаємо, soulslike/платформер у комікс-стилістиці Comix Zero було анонсовано рік тому під час Ukrainian Games Festival 2024. Це soulslike RPG з елементами action та дослідження світу, події якого розгортаються на сторінках збірки коміксів.

Серед джерел натхнення гри – "темне фентезі" 2000-х, культові ігри на кшталт Comix Zone та Streets of Rage та сучасні soulslike. Самі автори називають свій проєкт першої у світі "коміксванією".

Дата релізу Comix Zero поки що не оголошена, але на сторінці гри вже можна долучитися до Playtest. Українська локалізація у грі буде.