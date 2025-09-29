Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Nothing представила повнорозмірні навушники CMF Headphone Pro

Nothing представила повнорозмірні навушники CMF Headphone Pro
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
29 вересня, 16:52
0

CMF, бренд бюджетної техніки, що належить Nothing, представив свої перші повнорозмірні бездротові навушники — Headphone Pro. Як і Nothing Headphone (1), що вийшли у липні, вони мають багатофункціональне роликове керування, інший дизайн і значно нижчу ціну — $99. 

Nothing розпочинає продаж навушників у Великій Британії та Європейському Союзі. CMF Headphone Pro доступні у темно-сірому, світло-сірому та світло-зеленому кольорах, а також підтримують кастомізацію завдяки змінним амбушурам.

CMF Headphone Pro оснащені тактильними кнопками, які легко знаходити та розпізнавати на дотик. З одного боку розташовані кнопки живлення та Bluetooth. Окремо є багатофункціональний ролик для регулювання гучності, а також кнопки керування відтворенням і режимом навколишніх звуків. Крім того, навушники мають Energy Slider, що дозволяє швидко налаштовувати баланс низьких і високих частот без запуску застосунку Nothing X.

Як можна було зрозуміти з елементів управління, CMF Headphone Pro отримали технологію адаптивного шумопоглинання. Заразом навушники оснащено акумулятором ємністю 720 мА∙год, чого, за словами компанії, вистачить на 100 годин прослуховування, або 50 годин з ввімкненим ANC. Щодо інших характеристик, то навушники використовують 40 міліметрові драйвери та підтримують діапазон частот 20 Гц – 20 кГц.

Нагадаємо, що Nothing планує відділити CMF у незалежну дочірню компанію та перенести головний офіс, а також виробництво та R&D до Індії.

Навушники CMF Headphone Pro CMF
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень