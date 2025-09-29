Nothing представила повнорозмірні навушники CMF Headphone Pro

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

CMF, бренд бюджетної техніки, що належить Nothing, представив свої перші повнорозмірні бездротові навушники — Headphone Pro. Як і Nothing Headphone (1), що вийшли у липні, вони мають багатофункціональне роликове керування, інший дизайн і значно нижчу ціну — $99.

Nothing розпочинає продаж навушників у Великій Британії та Європейському Союзі. CMF Headphone Pro доступні у темно-сірому, світло-сірому та світло-зеленому кольорах, а також підтримують кастомізацію завдяки змінним амбушурам.

CMF Headphone Pro оснащені тактильними кнопками, які легко знаходити та розпізнавати на дотик. З одного боку розташовані кнопки живлення та Bluetooth. Окремо є багатофункціональний ролик для регулювання гучності, а також кнопки керування відтворенням і режимом навколишніх звуків. Крім того, навушники мають Energy Slider, що дозволяє швидко налаштовувати баланс низьких і високих частот без запуску застосунку Nothing X.

Як можна було зрозуміти з елементів управління, CMF Headphone Pro отримали технологію адаптивного шумопоглинання. Заразом навушники оснащено акумулятором ємністю 720 мА∙год, чого, за словами компанії, вистачить на 100 годин прослуховування, або 50 годин з ввімкненим ANC. Щодо інших характеристик, то навушники використовують 40 міліметрові драйвери та підтримують діапазон частот 20 Гц – 20 кГц.

Нагадаємо, що Nothing планує відділити CMF у незалежну дочірню компанію та перенести головний офіс, а також виробництво та R&D до Індії.