Зонд Parker зробив найближчі до Сонця фотографії в історії

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NASA показало зображення Сонця, які Parker Solar Probe зробив 24 грудня 2024 року. Зонд пролітав у зовнішній атмосфері зірки, також відомій як корона, на відстані лише 3,8 мільйона миль (~6,1 мільйона кілометрів).

Це найближчий погляд на Сонце в історії. Показані зображення допомагають вченим краще зрозуміти вплив Сонця на всю Сонячну систему, включно з подіями, що можуть безпосередньо впливати на Землю.

Зображення, зроблені на ширококутний тепловізор для сонячного зонда (WISPR) показують як корону, так і сонячний вітер – постійний потік електрично заряджених частинок від Сонця, що вирують всією системою. Як відзначає NASA, розуміння впливу сонячного вітру починається з розуміння його походження на Сонці.

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З-поміж іншого, завдяки новим зображенням вчені можуть ближче глянути на те, що саме відбувається із сонячним вітром невдовзі після його вивільнення з корони. Фотографії також показують межу, де напрямок магнітного поля Сонця змінюється з півночі на південь, що також називають геліосферним струмовим шаром.

На додачу до цього, ці зображення вперше у високій якості фіксують зіткнення кількох викидів корональної маси, великих спалахів заряджених частинок, що відіграють ключовий фактор у космічній погоді.