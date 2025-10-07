Кліфф Блезінські схвалив фанатський ремастер Unreal Redux: "Час новому поколінню дізнатися, що Unreal — це не просто рушій"

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Фанатський ремастер класичної гри Unreal під назвою Unreal Redux отримав офіційне схвалення від творця оригінальної гри Кліффа Блезінські. У своєму пості в X Кліфф написав, що проєкт виглядає "ДУЖЕ КРУТО", і зазначив, що його останніми словами при звільненні з Epic Games були прохання "зробити ремастер оригінального Unreal". Тепер фанати виконують його побажання.

My last words when I left Epic were "Please remaster the original Unreal" and, well, the fans are doing it.



Looks SO COOL. Time for a new generation to learn that Unreal isn't just an engine. Worked my butt off on this game.https://t.co/kMFFFy77q2 — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) October 5, 2025

Unreal Redux не є офіційним проєктом Epic Games, але команда розробників адаптувала ремастер на базі Unreal Engine 1 зі значними оновленнями, включно зі вдосконаленою графікою, новими ефектами, покращеною фізикою та взаємодією з ігровим світом. Проєкт знаходиться в розробці вже понад сім років, і хоча конкретної дати виходу поки немає, новий трейлер демонструє значний прогрес і натякає на сучасний вигляд ігрового процесу.

Unreal 1998 року став революційним для свого часу завдяки технологіям 3D-графіки й був основою для однойменного ігрового рушія, який і сьогодні залишається одним із провідних у галузі. Попри те що оригінальна гра мала деякі недоліки, її вплив на індустрію залишився визначальним.

Блезінські також визнав, що сиквел Unreal був менш успішним і здавався "звичайним науково-фантастичним шутером", а основна увага Epic Games з часом переключилася на серію Unreal Tournament.

До речі, оригінальну версію Unreal, як і Unreal Tournament, додали до інтернет-архіву. Epic Games заявили, що не перешкоджатиме геймерам грати в класичні версії гри, але чи стосуватиметься це фанатського ремастера, ще належить дізнатись.