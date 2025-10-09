Clair Obscur: Expedition 33 розійшлася накладом у 5 млн копій і отримає велике оновлення з новим контентом та українською локалізацією

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Французька RPG Clair Obscur: Expedition 33 від студії Sandfall Interactive продалася накладом у 5 млн копій на всіх платформах лише за п’ять місяців після свого релізу у квітні 2025 року. Оригінальний саундтрек гри (Spotify, YouTube), створений Лоріеном Тестаром, набрав понад 333 млн прослуховувань.

Щоб віддячити фанатам за підтримку, розробники оголосили масштабне безплатне оновлення для всіх платформ. Основні нововведення включають:

Нова ігрова локація: персонажі Expedition 33 потраплять у нову локацію з унікальними ворогами та сюрпризами для дослідження.

Нові складні боси: додаткові випробування для гравців, які пройшли основну гру.

Оновлені костюми: нові варіанти зовнішнього вигляду для всіх членів команди, що розширює можливості кастомізації.

Локалізація: додано українську мову разом із чеською, іспанською для Латинської Америки, турецькою, в’єтнамською, тайською та індонезійською, загальна кількість підтримуваних мов зросте до 19.

Інші сюрпризи: Sandfall обіцяє ще низку нових функцій і контенту для гравців.

Clair Obscur: Expedition 33 відзначилась вибуховим релізом, розійшовшись накладом у 3,3 мільйона копій за 33 дні. Успіху гри навіть не завадив Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, яка без попереджень вийшла за 2 дні до "Експедиції".