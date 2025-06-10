Ciklum, заснована в Україні, купує польську GoSolve Group

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Ciklum, заснована в Україні компанія з розробки програмного забезпечення, оголосила про придбання польської GoSolve Group – мультинаціонального розробника цифрових рішень з експертизою у мові програмування Go, хмарній міграції, модернізації та DevOps.

До Ciklum, яка вже об'єднує понад 4 тисячі висококваліфікованих інженерів, дизайнерів та консультантів по всьому світу, приєднається ще близько 150 фахівців GoSolve Group, що займаються повним циклом розробки на Go: інжинірингом, тестуванням, продуктовим менеджментом та підтримкою.

Основними клієнтами GoSolve Group, яка крім Польщі присутня в Індії, є бізнеси зі сфер охорони здоров'я та роздрібної торгівлі. Як йдеться у заяві Ciklum, це дві стратегічно важливі галузі, у яких компанія вже має глибоку експертизу.

Ciklum не розголошує подробиці умови.

"Глибока експертиза GoSolve у Go та високопродуктивних системах дає нам змогу створювати ШІ-рішення наступного покоління, масштабувати розробку й досягати більшої ефективності завдяки оптимізованому коду. Ми пишаємося східноєвропейським корінням Ciklum і раді додати до команди фахівців з цього регіону, які поділяють наше бачення майбутнього. Разом ми зможемо запропонувати ще більше інновацій нашим клієнтам", – прокоментував CEO Ciklum Радж Радхакрішнан.