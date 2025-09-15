Аукціонний дім Christie’s закриває відділ цифрового мистецтва через спад NFT-ринку

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Аукціонний дім Christie’s закриває свій передовий підрозділ цифрового мистецтва, який працював з 2022 року. Рішення прийнято в межах перегляду загальної стратегії продажів на тлі суттєвого спаду ринку NFT. Проте цифрове мистецтво й надалі продаватиметься у межах ширшої категорії мистецтва ХХ і ХХІ століть. Про це пише The Art Newspaper.

Підрозділ, заснований разом із запуском платформи Christie’s 3.0 для продажу NFT, був одним із перших, хто допоміг зробити цифрове мистецтво та блокчейн-роботи більш визнаними. Christie’s організовував знакові аукціони, серед яких продаж портрету Le Comte de Belamy у 2018 році за $432,500 та рекордний у березні 2021 року продаж NFT від художника Beeple "Everydays: The First 5000 Days" за $69.3 млн, який сприяв вибуху популярності NFT.

Однак через зниження інтересу до NFT і суттєве скорочення обсягів торгів цифровим мистецтвом аукціонний дім закрив спеціалізований підрозділ і звільнив двох ключових співробітників, у тому числі віцепрезидентку з продажу цифрового мистецтва Ніколь Сейлз Гайлз.

До речі, обсяги торгів NFT зменшуються вже п'ятий квартал поспіль: у другому кварталі 2025 року обсяг продажів опустився до $823 млн, що вчетверо нижче порівняно з аналогічним періодом минулого року. Хоча кількість угод із NFT зросла на 78%, що показує більший інтерес до дешевших активів, середня ціна однієї NFT значно впала. Причинами називають зменшення інтересу звичайних інвесторів, проблеми з високими комісіями на Ethereum, а також меншу увагу медіа та сумніви щодо довгострокової цінності NFT.

Надалі Christie’s включатиме цифрове мистецтво в продажі разом із творами ХХ і ХХІ століть, щоб поєднати традиційний і цифровий артринок. Подібні зміни вже зробив і конкурент Christie’s — Sotheby’s, який торік скоротив свій NFT-підрозділ.