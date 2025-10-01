Чипова індустрія розкритикувала плани Трампа щодо посилення візових правил

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Як повідомляє Bloomberg, лідери напівпровідникової індустрії попереджають, що нові обмеження на студентські візи та різке підвищення вартості заявок на робочі візи можуть підірвати зусилля США зі зміцнення виробництва мікрочипів і поглибити кадровий дефіцит.

Понад два десятки керівників чипових компаній, зокрема двоє неназваних CEO, виступили проти плану Міністерства внутрішньої безпеки США запровадити чотирирічний ліміт на студентські візи F-1. Вони наголошують, що така зміна скоротить доступ до молодих фахівців, адже аспірантські програми у сфері технологій часто тривають довше. Нині F-1 є ключовим кроком до отримання робочої візи H-1B, яка дозволяє іноземцям залишатися працювати у США.

Занепокоєння посилилося після серпневого рішення адміністрації Трампа запровадити збір у $100 000 за більшість нових заявок на H-1B. Для великих виробників, як-от NVIDIA, Intel, Qualcomm чи Micron, які щороку залучають сотні спеціалістів, додаткові витрати можуть сягати десятків мільйонів доларів.

Експерти нагадують, що вже зараз у США відчутний кадровий дефіцит у технологічній сфері. Асоціація напівпровідникової індустрії прогнозує, що до 2030 року можуть залишитися незаповненими 67 000 вакансій, чверть з яких потребуватимуть диплома магістра чи PhD. При цьому понад три чверті аспірантів з комп’ютерних наук у США — іноземці.

"Імміграція є критично важливою для довгострокового успіху галузі", — наголосив головний економіст аналітичного центру Economic Innovation Group Адам Озімек. За його словами, світ відчуває нестачу фахівців, і США конкурують з іншими країнами за цей талант.

Попри критику, Білий дім наполягає, що нові правила H-1B "захищають американських працівників" і водночас створюють передбачуваність для бізнесу. Дональд Трамп також заявив, що підтримує залучення іноземних компаній та експертів у США, але лише тимчасово — з подальшим поверненням додому після передачі знань.

Нагадаємо, після оголошення про нові візові правила техгіганти з США заговорили про процес перенесення робочих місць за кордон. Крім того, Китай запустив нову візову програму, щоб залучити технологічних спеціалістів з усього світу.