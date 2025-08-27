Українська правда
Chipolo представила нові трекери з підтримкою Apple Find My та Google Find Hub

Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
27 серпня, 19:11
Компанія Chipolo представила два нові перезаряджувані Bluetooth-трекери — Loop і Card, які сумісні з Apple Find My та Google Find Hub.

Card досить тонкий, щоб поміститися у гаманці, має динамік до 110 дБ і коштує $39. Loop — круглий трекер у силіконовому корпусі, схожий на AirTag, доступний у шести кольорах, з гучністю до 125 дБ, також за $39. Обидва трекери можуть змусити смартфон дзвонити навіть у беззвучному режимі за допомогою кнопки на пристрої.

Обидві новинки перезаряджувані, а Card сумісний із бездротовими зарядками Qi. Дальність Bluetooth — до 122 м. Новинки мають захист IP67, який забезпечує водонепроникність до 1 метра на 30 хвилин.

Трекери Chipolo
