Постачання чипів NVIDIA H20 до Китаю є частиною переговорів про рідкоземельні елементи — міністр торгівлі США

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Компанія NVIDIA, яка раніше оголосила про фактичний вихід з китайського ринку, несподівано змінила позицію й подала заявку на відновлення продажів свого ШІ-чипа H20 до Китаю.

Як пише Reuters, посилаючись на слова міністра торгівлі США Говарда Латніка, це рішення пов’язане з переговорами між США та Китаєм щодо торгівлі рідкоземельними елементами (REE), які є критично важливими для сучасних технологій, зокрема для батарей електромобілів. Китай є головним постачальником таких елементів.

Окрім NVIDIA, аналогічні плани має й AMD — компанія хоче відновити продажі свого ШІ-чипа MI308 на китайському ринку.

Втім, таке послаблення викликає критику з боку американських політиків. Конгресмен Раджа Крішнамоорті назвав рішення суперечливим і таким, що надає конкурентам доступ до передових технологій США. Він також заявив, що це підриває раніше озвучену позицію адміністрації щодо експортного контролю до Китаю.

Міністр Латнік натомість запевнив, що Китай отримає лише "четвертий за потужністю" чип NVIDIA, а не найкращі моделі.

Тим часом уряд США ще не сформував нових правил експортного контролю для ШІ-чипів. У травні адміністрація Трампа скасувала правила, запроваджені Байденом, і досі не запропонувала альтернативу. Також розглядається можливість обмежити експорт до країн Південно-Східної Азії, щоб запобігти контрабанді.