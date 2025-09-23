Власники Tesla у Китаї позиваються до компанії через відсутність автопілота

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У серпні 2025 року сім власників автомобілів Tesla у Китаї подали до суду на американського виробника електромобілів, звинувативши компанію у відсутності обіцяної функції Full Self-Driving (FSD). Позов подали у Народному суді району Дасін у Пекіні, повідомляє ChinaEVHome з посиланням на китайські ЗМІ.

Позивачі вимагають від Tesla повернення коштів за функцію FSD та потрійної компенсації збитків. Справу вже прийнято до розгляду, і тепер вона очікує судового засідання.

Один з позивачів, що використовує псевдонім Лю Мін, розповів, що придбав FSD за 56 000 юанів (~$7,8 тисячі) у травні 2020 року, але навіть п'ять років потому так її й не отримав, хоча сама функція подорожчала до 64 000 юанів (~$9000).

"На той час і продавець у магазині, і Ілон Маск стверджували, що FSD, система повного автопілотування, обов'язково буде реалізована та незабаром з'явиться у Китаї, а ціна згодом зросте. Я повірив їм і купив її", — йдеться у заяві Лю.

Хоча деякі власники Tesla в Китаї вже отримали першу версію автопілота для міських доріг, Лю Мін дізнався у службі підтримки, що ця функція працює тільки на машинах з комп’ютером четвертого покоління (HW4.0). Автомобілі з HW3.0 до оновлення не підходять.

Інші власники електромобілів компанії, які подавали заявку на повернення коштів через службу підтримки клієнтів у додатку Tesla, не отримали відповідь. Натомість їм сказали, що "покупки інтелектуальної функції допомоги при водінні не підлягають поверненню".

Full Self-Driving — це система автономного водіння, що дозволяє електромобілям Tesla самостійно керувати, прискорюватися, гальмувати, перестроюватися між смугами та повертати. Попри це, вона все ще вимагає постійного нагляду водія.

Нагадаємо, наприкінці серпня також з'явилися результати опитування, яке показало, що FSD частіше відлякує потенційних покупців електромобілів Tesla, аніж зацікавлює. Водночас для половини клієнтів система автопілота взагалі не впливає на вибір авто.