Китайські тайконавти використали ШІ для підготовки до виходу у відкритий космос

Тайконавти на китайській орбітальній станції "Тяньгун" скористалися штучним інтелектом для підготовки до нещодавнього виходу у відкритий космос, повідомляє державне ЗМІ Китаю China Daily.

Модель під назвою Wukong прибула на станцію в середині липня. Вона базується на китайській відкритій платформі штучного інтелекту компанії iFlytek. За даними розробників, система має базу знань, орієнтовану на стандарти космічних польотів, і працює як на борту станції, так і на Землі. На орбіті вона допомагає вирішувати критичні завдання, а наземна версія виконує глибший аналіз.

Під час підготовки до виходу у відкритий космос екіпаж попросив Wukong скласти робочий розклад. Система надала посилання й інструкції, які допомогли тайконавтам організувати роботу.

Вихід у відкритий космос став знаковим і з іншої причини — китайський скафандр використали вже двадцятий раз. Його спочатку розраховували на 15 виходів, проте він витримав п’ять додаткових. Ним скористалися одинадцять тайконавтів.

Водночас Китай відправив на "Тяньгун" два нові скафандри, які мають довший ресурс служби, вищий рівень безпеки та зручності. Вони знадобляться під час майбутніх місій, зокрема для розширення станції.

Це не перший випадок застосування ШІ на орбіті: торік HPE та Booz Allen розгорнули велику мовну модель Meta Space Llama на Міжнародній космічній станції для роботи з технічною документацією. Також NASA розробляє медичного асистента на базі ШІ, який допомагатиме астронавтам на Місяці та Марсі.