Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Китайські соцмережі почали позначати контент, створений ШІ

Китайські соцмережі почали позначати контент, створений ШІ
xAI Grok AI image generator
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
2 вересня, 12:09
0

Від 1 вересня 2025 року найбільші китайські платформи, серед яких WeChat, Douyin, Weibo та Xiaohongshu, зобов’язані маркувати матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту. Відповідний закон ухвалили ще на початку року, повідомляє South China Morning Post.

Платформи додали спеціальні позначки для тексту, зображень, аудіо та відео, згенерованих ШІ. WeChat вимагає від користувачів самостійно застосовувати такі маркери та забороняє видаляти або приховувати їх. Douyin визначатиме джерело контенту за метаданими, а Weibo запровадила можливість скаржитись на публікації без належних позначок.

Закон розробили чотири відомства, включно з Управлінням кіберпростору Китаю, Міністерством промисловості та інформаційних технологій, Міністерством громадської безпеки та Державною адміністрацією з питань радіо й телебачення. Він спрямований на контроль зростання обсягів контенту, створеного ШІ.

Технології Штучний інтелект Китай
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025
Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду