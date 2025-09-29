Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США

Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
China LAWS
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
29 вересня, 11:26
0

Китай запускає нову візову програму, щоб залучити технологічних спеціалістів з усього світу після того, як президент США Дональд Трамп ввів збір $100 тисяч за робочі візи H-1B. Про це повідомляє Reuters.

Хоч у Китаї й вистачає кваліфікованих місцевих фахівців, влада прагне показати країну відкритою для іноземних інвестицій і талантів. Такі дії також пов’язані зі зростанням торгової напруженості через тарифи США, що ускладнюють економічні перспективи.

Крім того, Китай запровадив інші заходи — відкрив більше секторів для іноземних інвесторів та запровадив безвізовий режим для громадян більшості європейських країн, Японії, Південної Кореї та інших. Нова віза K, оголошена у серпні, призначена для молодих іноземних випускників у галузях науки, технологій, інженерії та математики. Вона дозволяє в’їзд, проживання та роботу без наявності пропозиції роботи.

Уряд Китаю вважає, що віза K може бути привабливою для іноземних працівників, які можуть шукати альтернативу для робочих місць у США. Зокрема раніше повідомлялося, що через збір у $100 тисяч індійський IT-сектор зменшить ротацію кадрів до Сполучених Штатів.

Крім Китаю, інші країни, як-от Південна Корея, Німеччина чи Нова Зеландія, також послабили свої візові правила для залучення талановитих іноземців. Імміграційні експерти вважають, що головною перевагою візи K є відсутність вимоги до роботодавця-спонсора, що вважається однією з найбільших перешкод для тих, хто шукає візи H-1B.

Попри це, віза K має деякі обмеження. Уряд встановлює вимоги щодо віку, освіти та досвіду роботи. Поки що немає деталей про фінансові пільги, допомогу з працевлаштуванням, постійне проживання чи можливість привезти сім’ю. На відміну від США, Китай майже не надає громадянство іноземцям. Додатково складністю може бути китайська мова, якою працює більшість компаній.

Технології Бізнес Китай США
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень