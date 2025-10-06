Китай хоче розширити свої системи автономного керування в Європі

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Після заборони на американському ринку, китайські компанії, що займаються розробкою систем автономного водіння, переорієнтувалися на Європу. Вони вже створюють штаб-квартири, підписують угоду та тестують свої технології в регіоні, повідомляє Reuters.

У Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, понад половина проданих авто оснащені системою автономного водіння. Тепер уряд Пекіна прагне, щоб китайські компанії також здобули лідерство на світових ринках.

Донг Лі, головний технічний директор QCraft, що займається розробкою систем автопілота, оголосив про плани щодо нової штаб-квартири у Німеччині. Таке рішення він пояснює тим, що на ринку США існують бар'єри, зокрема через занепокоєння щодо національної безпеки через дані, які збирають подібні системи.

Європу обрали через більш відкрите регуляторне середовище, хоча системи допомоги водієві наразі доступні лише в деяких моделях класу люкс. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до спільних континентальних зусиль у розробці автомобілів з автономним керуванням, адже вони вже функціонують у США та Китаї.

Ще одна китайська компанія, що спеціалізується на автопілоті, Deeproute.ai, планує збудувати в Європі центр обробки даних після укладення угод, які наразі обговорюються з китайськими та європейськими автовиробниками. Інший китайський розробник автономних технологій, Momenta, уклав партнерство з Uber, щоб розпочати тестування технології 4-го рівня у Німеччині наступного року.

Водночас європейські розробники автопілотів прагнуть рівних умов для конкуренції. Одні компанії просять субсидії та захист від імпорту, інші вважають, що конкуренція з Китаєм прискорить розвиток Європи. Джим Гатчінсон, CEO британського стартапу Fusion Processing, який планує тестувати безпілотні автобуси 4-го рівня наступного року, виступає за жорсткіший нагляд через питання національної безпеки та конкуренції.