Китай запускає державну програму з розвитку нейрокомп’ютерних інтерфейсів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Китай представив масштабний план розвитку індустрії мозково-комп’ютерних інтерфейсів (BCI) з амбіцією наздогнати або випередити американські стартапи на кшталт Neuralink Ілона Маска. Про це пише Tom's Hardware.

Документ Implementation Plan for Promoting Innovation and Development of the BCI Industry включає 17 ключових заходів і підтримується сімома міністерствами, поєднуючи промислове планування, медичне регулювання та науковий контроль.

Програма передбачає прискорене виведення технологій із лабораторій у клінічну практику вже до 2027 року, а до 2030-го Китай планує сформувати власних сильних гравців на внутрішньому ринку. На відміну від США, де компанії проходять складні FDA-тестування, китайська модель передбачає залучення регуляторів із самого початку, що скорочує час від досліджень до комерціалізації.

Серед пріоритетів плану – розробка малопотужних імплантованих чипів, покращення матеріалів електродів для зменшення рубців, створення алгоритмів для миттєвого перетворення думок у команди та масштабування виробництва. Уже зараз клінічні випробування показують прогрес: пацієнти з імплантованими електродами керують смартфонами та грають у шахи за допомогою нейросигналів. До речі, про розвиток нейрочипів як окремої галузі можна прочитати в нашій статті.

Окрім медичних застосувань, план підтримує розвиток споживчих пристроїв для моніторингу уваги водіїв або безпеки на виробництві. Китай позиціонує BCI як платформу для медичної революції та електроніки для споживачів, поєднуючи національну координацію з амбіціями у виробництві напівпровідників.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що вчені зі Стенфордського університету змогли розшифрувати мозкову активність, пов'язану з мовчазним "внутрішнім голосом" у головах людей.