До 2030 року у найбільших містах Китаю запрацює 300 тисяч роботаксі

Китай очікує, що до 2030 року у чотирьох найбільших містах країни, Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та Шеньчжень, працюватиме щонайменше 300 тисяч безпілотних роботаксі. Про це повідомляє SCMP.

Пол Гонг, керівник відділу досліджень автомобільної галузі Китаю в Union Bank of Switzerland (UBS), вважає, що роботаксі на материковому Китаї може приносити до $183 мільярдів на рік. Таких результатів можна буде досягти за умови, що всі два мільйони таксі та п'ять мільйонів авто, що працюють на платформах виклику транспорту, будуть замінені на безпілотні таксі.

Гонг наразі не називає, коли саме відбудеться комерціалізація бізнесу роботаксі, оскільки це залежить від регулювання та реакції споживачів. Водночас він не єдиний, хто робить такі прогнози. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) минулого місяця заявив, що роботаксі становитимуть 6% від загального ринку таксі у Китаї. Банк заявляє, що подібні сервіси приноситимуть $40 млрд на рік, але також не називає, коли це відбудеться.

HSBC вважає, що крім перевезення пасажирів, автономні таксі у Китаї також прогнозовано приноситимуть до $30 млрд на рік пропонуючи послуги з доставки та логістики. Гонг відзначає, що цьому посприяє нижча вартість виробництва електромобілів з технологіями автономного водіння, яка, за його прогнозами, знизиться до 300 тисяч юанів (~$41 935).

У Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу та Шеньчжені вже проходять випробування безпілотні таксі від Apollo, Pony.ai та WeRide. Поки що компанії запускають лише десятки таких автомобілів, але головний акцент роблять на низькі тарифи: в окремих випадках поїздка на роботаксі коштує лише 10% від середньої ціни звичайного таксі.

Найбільший масштаб має Apollo — підрозділ Baidu. У місті Ухань вона експлуатує сотні безпілотних авто, які можуть обслуговувати близько 35% усіх доріг міста. Це означає, що понад третина транспортної мережі вже доступна для автономних перевезень.

Інша китайська компанія з автономного водіння, Pony.ai, готується до масового виробництва безпілотних таксі, щоб зробити свій сервіс широко доступними та дешевшим, оскільки технологічний прогрес допоміг їй скоротити шлях до комерціалізації.