ChatGPT щодня отримує понад 2,5 млрд запитів — OpenAI

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI повідомила, що користувачі ChatGPT надсилають понад 2,5 млрд запитів щодня по всьому світу. З них понад 330 млн припадає на США. Загалом щотижнева аудиторія платформи перевищує 500 млн активних користувачів. Про це пише Axios.

Ці дані оприлюднені напередодні виступу CEO компанії Сема Альтмана на конференції Федеральної резервної системи у Вашингтоні. Під час заходу він представить новий економічний аналіз, підготовлений головним економістом OpenAI, і виступить із тезами про "демократизацію" штучного інтелекту — тобто про рівномірний розподіл економічних вигід серед населення.

Альтман запропонує "третій шлях" між прихильниками розвитку ШІ та тими, хто побоюється його наслідків. OpenAI прагне не лише уникнути концентрованої влади над розвитком ШІ в руках великих компаній, але й забезпечити доступ до технологій для широкого загалу.

Також на тему штучного інтелекту виступить президент США Дональд Трамп на саміті Winning the AI Race, а Білий дім презентує власний 20-сторінковий план дій з розвитку ШІ, який передбачає ліберальний і орієнтований на зростання підхід.

На думку OpenAI, основне питання полягає не в тому, чи принесе ШІ економічне зростання, а в тому, хто отримає від нього вигоду. Компанія наполягає, що ключ до рівномірного розподілу — зробити інструменти ШІ доступними якомога більшій кількості людей.

До речі, OpenAI продовжує розвивати ChatGPT й нещодавно компанія запустила ChatGPT Agent — ШІ-агента, який може керувати комп’ютером замість користувача.