OpenAI: ChatGPT майже досяг 700 млн активних користувачів на тиждень

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OpenAI повідомляє про рекордне зростання популярності ChatGPT, який цього тижня має досягти 700 мільйонів активних користувачів на тиждень. Про це пише TechCrunch.

За словами віцепрезидента компанії Ніка Турлі, на кінець березня показник становив 500 мільйонів, а за рік аудиторія зросла вчетверо. Турлі підкреслив, що щодня люди та команди використовують ChatGPT для навчання, творчості та розв’язання складних завдань.

This week, ChatGPT is on track to reach 700M weekly active users — up from 500M at the end of March and 4× since last year. Every day, people and teams are learning, creating, and solving harder problems. Big week ahead. Grateful to the team for making ChatGPT more useful and… — Nick Turley (@nickaturley) August 4, 2025

Стрімке зростання популярності пояснюють появою у березні оновленої функції генерації зображень на базі моделі GPT-4. Ця опція швидко зацікавила користувачів: за кілька днів після запуску вони створили понад 700 мільйонів зображень, а кількість людей, що скористалися новою можливістю, перевищила 130 мільйонів.

Збільшується й база платних бізнес-користувачів: минулого тижня операційний директор Бред Лайткап повідомив про 5 мільйонів передплатників, тоді як у червні їх було 3 мільйони.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, середній користувач ChatGPT заходить у застосунок понад 12 днів на місяць. За цим показником він поступається лише Google та X. У першій половині 2025 року середній час використання становив 16 хвилин на день, що свідчить про високу залученість аудиторії.

Таким чином, ChatGPT залишається одним із найпопулярніших споживчих ШІ-сервісів, а OpenAI продовжує активно розвивати його функціональність і нарощувати аудиторію.