У ChatGPT та інших сервісів OpenAI виникли технічні проблеми

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Користувачі чат-бота ChatGPT зіткнулися з технічними трунощами після того, як вранці вівторка у ШІ від OpenAI з'явилися проблеми з продуктивністю. Згідно з офіційним сайтом компанії, проблеми стосуються як ChatGPT, так і інструмента для створення відео Sora та API.

Починаючи з ранку вівторка, 10 червня 2025 року, користувачів у соціальних мережах почали активно повідомляти про проблеми з чат-ботом. ChatGPT почав видавати відповіді з помилками на кшталт "Хм, щось пішло не так".

Згідно з Downdetector, проблеми з роботою сервісів OpenAI розпочалися близько 9 ранку й тривають досі [14:30 на момент написання матеріалу].

Наразі користувачі чат-бота поділяються на три типи: ті, що не мають проблем, ті, що бачать повільніші відповіді, та ті, що взагалі не можуть використовувати ChatGPT.

На сайті OpenAI зазначається, що компанія продовжує досліджувати проблеми, однак жодних термінів їх розв'язання не дає.