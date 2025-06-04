ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI почала впроваджувати спрощену версію функції памʼяті для безплатного використання ChatGPT. Відтепер бот може враховувати не лише збережені дані, а й нещодавні розмови, щоб надавати більш персоналізовані відповіді.

We’re starting to roll out a lightweight version of memory improvements to Free users. In addition to existing saved memories, ChatGPT now references your recent conversations to provide more personalized responses. https://t.co/RZFYUC9JAT https://t.co/O8lubCBNZO — OpenAI (@OpenAI) June 3, 2025

Раніше ця функція була доступна лише для платних користувачів. Вона зʼявилася ще у квітні 2024 року. Тепер OpenAI надає її ширшій аудиторії, залишаючи ключові переваги — збереження вподобань, стилю спілкування та улюблених тем користувача.

Функція памʼяті активується поступово. Коли вона стане доступною, користувач отримає сповіщення в інтерфейсі. У налаштуваннях ChatGPT зʼявляється відповідний розділ, де можна переглянути, відредагувати або вимкнути збережену інформацію.

Функція памʼяті — частина загального напрямку OpenAI з покращення персоналізації в ChatGPT. У поєднанні з інструкціями користувача (custom instructions), вона дозволяє зробити взаємодію з ботом більш зручною й контекстною.

OpenAI також наголошує, що користувачі можуть контролювати, що саме пам’ятатиме чат-бот. Її можна тимчасово вимкнути або повністю очистити — як окремі записи, так і всю історію.