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ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки

ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
4 червня, 12:39
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OpenAI почала впроваджувати спрощену версію функції памʼяті для безплатного використання ChatGPT. Відтепер бот може враховувати не лише збережені дані, а й нещодавні розмови, щоб надавати більш персоналізовані відповіді.

Раніше ця функція була доступна лише для платних користувачів. Вона зʼявилася ще у квітні 2024 року. Тепер OpenAI надає її ширшій аудиторії, залишаючи ключові переваги — збереження вподобань, стилю спілкування та улюблених тем користувача.

Функція памʼяті активується поступово. Коли вона стане доступною, користувач отримає сповіщення в інтерфейсі. У налаштуваннях ChatGPT зʼявляється відповідний розділ, де можна переглянути, відредагувати або вимкнути збережену інформацію.

Функція памʼяті — частина загального напрямку OpenAI з покращення персоналізації в ChatGPT. У поєднанні з інструкціями користувача (custom instructions), вона дозволяє зробити взаємодію з ботом більш зручною й контекстною.

OpenAI також наголошує, що користувачі можуть контролювати, що саме пам’ятатиме чат-бот. Її можна тимчасово вимкнути або повністю очистити — як окремі записи, так і всю історію.

Софт Штучний інтелект OpenAI ChatGPT
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