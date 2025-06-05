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ChatGPT отримав підтримку Google Drive і Dropbox, а також режим запису зустрічей

ChatGPT отримав підтримку Google Drive і Dropbox, а також режим запису зустрічей
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
5 червня, 15:21
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OpenAI додала до ChatGPT нові функції для бізнес-користувачів — інтеграцію з хмарними сховищами та режим запису зустрічей. Про це розповів Нейт Гонсалес, керівник продукту в OpenAI.

Тепер користувачі ChatGPT Team, Enterprise та Edu можуть підключати сервіси Google Drive, Dropbox, OneDrive, Sharepoint і Box. Це дає змогу ставити запитання щодо збережених документів і таблиць, наприклад: "Яким був дохід компанії в першому кварталі минулого року?". Модель відповідатиме з урахуванням корпоративних прав доступу та додаватиме посилання на джерело.

Окремо з’явився режим запису зустрічей, який дозволяє створювати нотатки із зустрічей. Система формує текст із позначками часу та виділяє ключові пункти й завдання. Ця функція наразі доступна лише для користувачів тарифу ChatGPT Team.

OpenAI активно розширює пропозиції для корпоративного сегмента. За даними компанії, ChatGPT вже має 3 млн платних бізнес-користувачів — на мільйон більше, ніж у лютому цього ж року. Серед клієнтів — Block, Canva, Estée Lauder і PwC.

Нагадаємо, OpenAI нещодавно додала у ChatGPT функцію памʼяті для користувачів без підписки. Завдяки цьому бот може враховувати не лише збережені дані, а й нещодавні розмови, щоб надавати більш персоналізовані відповіді.

Штучний інтелект Софт OpenAI ChatGPT
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