Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень

Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
7 жовтня, 09:10
0

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив, що кількість щотижневих активних користувачів ChatGPT досягла 800 мільйонів. Це свідчить про зростання інтересу до інструмента не лише серед звичайних користувачів, а й розробників, компаній та урядових структур, пише TechCrunch.

Ще в серпні компанія повідомляла, що перебуває на межі 700 мільйонів, тоді як наприкінці березня показник становив 500 мільйонів.

Альтман наголосив, що нині 4 мільйони розробників працюють з OpenAI, а через API обробляється понад 6 мільярдів токенів за хвилину. За його словами, штучний інтелект перетворився на робочий інструмент, який використовується щодня.

Заява пролунала на DevDay 2025, де також представили нові інструменти для створення застосунків у ChatGPT та більш складних агентних систем. Це, за словами Альтмана, дасть змогу запускати нове покоління інтерактивних, персоналізованих сервісів.

Від моменту запуску у листопаді 2022 року ChatGPT демонструє безпрецедентне зростання, ставши одним із найшвидше зростаючих онлайн-сервісів в історії. Нещодавно ChatGPT отримав нову функцію Pulse, яка надсилає користувачам персональні ранкові новини.

Попри юридичний статус неприбуткової організації, OpenAI стала найдорожчою приватною компанією у світі після продажу акцій на $6,6 млрд, що підняло її оцінку до $500 млрд. Компанія також активно випускає нові продукти, зокрема оновлений відеогенератор Sora та платформу агентної комерції у партнерстві зі Stripe. Також OpenAI нещодавно анонсувала партнерство з AMDNVIDIA та Samsung.

Софт Штучний інтелект OpenAI ChatGPT
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень