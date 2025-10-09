У США заарештували підозрюваного у підпалі, він генерував зображення пожежі в ChatGPT та консультувався з чат-ботом

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Федеральні правоохоронці США заарештували 29-річного Джонатана Ріндеркнехта з Флориди за підозрою у підпалі, який спричинив масштабну пожежу в Каліфорнії під назвою Palisades wildfire. За даними слідства, за кілька місяців до інциденту він міг створювати у ШІ-застосунку зображення міста у вогні. Про це заявив прокурор штату Каліфорнії Білл Ессейлі.

Осередок займання отримав назву Lachman Fire. Спершу пожежу вдалося локалізувати, але вона знову розгорілася та охопила понад 23 000 акрів у районах Pacific Palisades, Topanga та Malibu, знищивши понад 6000 будівель і забравши життя 12 людей.

За даними Міністерства юстиції, серед доказів у справі — зображення палаючого міста, яке Ріндеркнехт нібито створив у ChatGPT за кілька місяців до пожежі. Прокурори стверджують, що він просив генератор ШІ створити "дистопічний малюнок з палаючим лісом та людьми, які тікають з нього".

Today we are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rinderknecht on a criminal complaint charging him with maliciously starting what became the Palisades Fire in January.

⁰The complaint alleges that Rinderknecht's started a fire in Pacific Palisades on New Year's Day --… pic.twitter.com/UzrFa0Lmrz — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 8, 2025

Слідство також посилається на відео з камер спостереження, свідчення очевидців і дані мобільного телефону, які підтверджують його присутність біля старту пожежі. За версією слідства, у новорічну ніч Ріндеркнехт висадив пасажира сервісу таксі поблизу стежки Skull Rock, після чого прогулювався, знімаючи відео і слухаючи французький реп, у кліпі до якого показано підпал сміття. Після опівночі він нібито підпалив траву та зателефонував у 911, при цьому запитавши ChatGPT: "Чи винен ти, якщо пожежа почалася через твої сигарети".

Міністерство юстиції наголошує, що Palisades wildfire є однією з наймасштабніших катастроф в історії Каліфорнії. Слідство вважає, що дії Ріндеркнехта стали тригером цієї масштабної пожежі.