Федеральні правоохоронці США заарештували 29-річного Джонатана Ріндеркнехта з Флориди за підозрою у підпалі, який спричинив масштабну пожежу в Каліфорнії під назвою Palisades wildfire. За даними слідства, за кілька місяців до інциденту він міг створювати у ШІ-застосунку зображення міста у вогні. Про це заявив прокурор штату Каліфорнії Білл Ессейлі.
Осередок займання отримав назву Lachman Fire. Спершу пожежу вдалося локалізувати, але вона знову розгорілася та охопила понад 23 000 акрів у районах Pacific Palisades, Topanga та Malibu, знищивши понад 6000 будівель і забравши життя 12 людей.
За даними Міністерства юстиції, серед доказів у справі — зображення палаючого міста, яке Ріндеркнехт нібито створив у ChatGPT за кілька місяців до пожежі. Прокурори стверджують, що він просив генератор ШІ створити "дистопічний малюнок з палаючим лісом та людьми, які тікають з нього".
Слідство також посилається на відео з камер спостереження, свідчення очевидців і дані мобільного телефону, які підтверджують його присутність біля старту пожежі. За версією слідства, у новорічну ніч Ріндеркнехт висадив пасажира сервісу таксі поблизу стежки Skull Rock, після чого прогулювався, знімаючи відео і слухаючи французький реп, у кліпі до якого показано підпал сміття. Після опівночі він нібито підпалив траву та зателефонував у 911, при цьому запитавши ChatGPT: "Чи винен ти, якщо пожежа почалася через твої сигарети".
Міністерство юстиції наголошує, що Palisades wildfire є однією з наймасштабніших катастроф в історії Каліфорнії. Слідство вважає, що дії Ріндеркнехта стали тригером цієї масштабної пожежі.