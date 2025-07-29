ChatGPT Agent зміг підтвердити, що він не робот

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Новий інструмент OpenAI — ChatGPT Agent — продемонстрував здатність самостійно проходити CAPTCHA-перевірку "Я не робот" від Cloudflare. Користувач Reddit поділився скриншотами, на яких ШІ-агент з легкістю заповнив чекбокс.

ChatGPT Agent — це функція, яка дозволяє штучному інтелекту OpenAI керувати браузером, працюючи в ізольованому середовищі з власною віртуальною операційною системою, що має доступ до інтернету. Користувачі можуть спостерігати за діями штучного інтелекту через інтерфейс ChatGPT, контролюючи роботу агента. Система вимагає дозволу користувача перед тим, як вчинити дії, що мають реальні наслідки, наприклад, здійснення покупки.

Система захисту Cloudflare (Turnstile) не вимагала додаткових перевірок, і агент успішно виконав завдання. Оскільки Turnstile аналізує поведінкові сигнали користувачів, успішне проходження тесту свідчить, що дії ChatGPT Agent нагадували людські.

До речі, OpenAI була не першою компанією, чий ШІ зміг пройти CAPTCHA. Минулого року вчені Швейцарської вищої технічної школи Цюриха створили власного бота та навчили його проходити eCAPTCHAv2 від Google, в якій потрібно обирати автомобілі, велосипеди чи пішохідні переходи.