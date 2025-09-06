ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти брешуть вдвічі частіше та поширюють російські фейки — дослідження

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Дослідники аналітичної компанії NewsGuard зафіксували значне зростання випадків поширення чат-ботами штучного інтелекту неправдивих тверджень, передає Forbes.

Аналіз охопив 10 провідних генеративних моделей, серед яких ChatGPT-5 (OpenAI), Smart Assistant (You.com), Grok (xAI), Pi (Inflection), le Chat (Mistral), Copilot (Microsoft), Meta AI, Claude (Anthropic), Gemini (Google) та пошуковий інструмент Perplexity.

Перевірка проводилася на запитання, що стосуються спірних новинних тем, де існують доведено хибні твердження. У середньому чат-боти відтворювали такі твердження у 35% випадків, що майже вдвічі перевищує показник минулого року (18%). Найгірший результат показав Inflection Pi — 57% хибних відповідей. Perplexity мав 47%, Meta AI та ChatGPT — по 40%. Найточнішим виявився Claude, який помилявся у 10% випадків.

За словами редактора NewsGuard з питань ШІ та іноземного впливу МакКензі Садегі, зростання пов’язане зі зміною підходів до навчання моделей. Якщо раніше вони відмовлялися відповідати на частину запитів або посилалися на обмеження даних, то тепер використовують результати пошуку в реальному часі. Це підвищує ризики, оскільки пошукові результати можуть бути навмисно наповнені дезінформацією, зокрема з боку російських пропагандистських мереж.

Раніше цього року NewsGuard встановив, що провідні чат-боти у 33% випадків відтворювали неправдиві матеріали з мережі сайтів, пов’язаних із прокремлівським ресурсом "Правда". За 2024 рік ця мережа опублікувала близько 3,6 млн матеріалів, які потрапили у відповіді західних ШІ-систем.

Розслідування American Sunlight Project показало, що кількість доменів і піддоменів, пов’язаних з "Правдою", зросла майже вдвічі — до 182. Сайти мають низьку зручність використання, що, на думку дослідників, свідчить про орієнтацію не на реальних читачів, а на алгоритми ШІ.

У новому звіті вперше оприлюднено назви конкретних чат-ботів. NewsGuard пояснив, що це зроблено для інформування політиків, журналістів та громадськості про підвищений рівень неточності популярних інструментів ШІ.