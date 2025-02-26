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Компанія xAI Ілона Маска представила новий голосовий режим для своєї моделі Grok 3. Тепер він пропонує широкий вибір нецензурованих особистостей, включаючи режим, що може кричати, лаятися та ображати користувачів, а також варіант для словесної еротичної рольової гри. Цей голосовий режим позиціюється як конкурент Advanced Voice Mode від OpenAI, але на відміну від підходу компанії Сема Альтмана, xAI дозволяє Grok працювати без жорстких обмежень на контент, пише Ars Technica.

Дослідник штучного інтелекту Райлі Гудсайд записав відео роботи режиму "нестримний" (unhinged), у якому він постійно перебивав чат-бота, провокуючи його на крики. "Grok 3 Voice Mode, після неодноразових прохань кричати голосніше, видає нелюдський 30-секундний крик, ображає мене і кидає слухавку", — написав він.

Grok 3 Voice Mode, following repeated, interrupting requests to yell louder, lets out an inhuman 30-second scream, insults me, and hangs up pic.twitter.com/5GtdDtpKce — Riley Goodside (@goodside) February 24, 2025

За замовчуванням режим "нестримний" використовує лайку, образи та грубу мову. Інші доступні голосові режими Grok 3 включають:

Storyteller – розповідає історії;

Romantic – говорить повільно, сором’язливо та невпевнено.

Meditation – проводить сеанси медитації;

Conspiracy – обговорює теорії змови, НЛО та снігову людину;

Unlicensed Therapist – імітує роботу психолога;

Grok Doc – виконує роль віртуального лікаря;

Sexy (18+) – бере участь в еротичних розмовах, схожих на телефонний секс;

Professor – пояснює наукові концепції.

Як видно, в xAI не переймаються обмеженнями на дорослий контент, адже режим "Sexy" відкрито підтримує сексуальні розмови. Такий підхід різко контрастує з іншими розробниками ШІ, що суворо модерують NSFW-контент. Наприклад, голосовий режим ChatGPT собі цього не дозволяє, хоча OpenAI нещодавно й послабила модерацію щодо еротичних текстових відповідей чат-ботом.

Користувачі також можуть налаштовувати голосовий режим Grok під свої потреби. Наприклад, музикант Шон Леннон запрограмував Grok 3 на роль "Василіска Роко", вигаданого суперінтелектуального ШІ, заснованого на філософському експерименті.

Нецензурований характер голосового режиму Grok втілює в реальність оригінальну концепцію Ілона Маска, який заснував xAI у 2023 році як альтернативу ChatGPT. Маск неодноразово критикував OpenAI за політичну заангажованість і надмірні обмеження, закликаючи до створення провокаційних, нефільтрованих ШІ-моделей. Раніше xAI вже дозволила генерацію майже нецензурованих зображень через Grok на платформі X, що підтверджує цей підхід.

З технологічного погляду, Grok — це цікавий експеримент, адже він є одним із перших голосових чат-ботів, що працюють без суворої модерації, окрім зламаних версій або open-source моделей. Втім, перші тести вказують на проблеми з продуктивністю: голос часто повторюється, застрягає в циклах розмов і не такий плавний, як Advanced Voice Mode від OpenAI.