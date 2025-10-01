Смарткільце Oura Ring 4 отримало керамічну версію за $499 й зарядний кейс

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Провідний виробник розумних кілець Oura представив керамічну версію торішнього Ring 4 у нових кольорах: Tide, Petal, Cloud та Midnight. На додачу до цього, компанія випускає новий портативний зарядний кейс за $99.

Нова модель виготовлена з цирконієвої кераміки, що, за словами Oura, здатна залишати подряпини на деяких металах. Також модель не вкрита захисним шаром, завдяки чому вона не вигоратиме із часом.

Керамічна версія Oura Ring 4 буде дещо товщою за звичайну — 3,51 міліметра проти 2,88 мм. Також вона буде трохи важчою — від 5,1 до 8,1 грама у порівнянні з 3,3-5,2 г. Ще одна відмінність полягає у вартості: стандарта версія коштує від $349, що вже на $50 більше за Oura Ring 3, а керамічна — від $499.

Крім нової версії кільця, Oura ще анонсувала підтримку кількох кілець Ring 4 в одному акаунті. Тепер можна мати кілька аксесуарів і обирати їх під різні заняття чи одяг. Оновлення з’явиться 1 жовтня 2025 року на iOS і 20 жовтня — на Android.

Ще однією новинкою є окремий зарядний кейс для Oura Ring 4, який дозволить зарядити розумне кільце на ходу до п'яти разів. Один повний заряд займе близько 90 хвилин.

Ще Oura представила нову функцію Health Panels, яка дозволить користувачам у США записатись на аналіз крові у найближчому відділенні Quest Diagnostics за $99. Після отримання результатів власники кілець зможуть переглянути у застосунку 50 біомаркерів, що стосуються серцево-судинного та метаболічного здоров’я, а також обговорити їх із ШІ-чатботом Oura Advisor.