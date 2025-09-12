CATL представила акумулятори для європейських електромобілів з ресурсом 1 млн км і надшвидкою зарядкою

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Китайський виробник батарей CATL представив нову платформу літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів Shenxing Pro, орієнтовану на європейський ринок електромобілів. Платформа включає два варіанти, обидва з яких мають вражаючі характеристики на папері, пише Techspot.

Перший варіант, Shenxing Pro Super Long Life & Long Range Battery, забезпечує до 758 км пробігу на одному заряді за стандартом WLTP. Термін служби батареї становить до 12 років або 1 000 000 км, причому після перших 200 000 км очікується лише близько 9% деградації.

Другий варіант, Shenxing Pro Super-Fast Charging Battery, сфокусований на швидкій зарядці. За даними CATL, 10 хвилин підзарядки забезпечують до 478 км пробігу. Батарея може видавати 830 кВт потужності та розганяти автомобіль до 100 км/год за 2,5 секунди навіть при заряді 20%. Компанія додає, що навіть за низьких температур, наприклад -20°C, ефективність батарей залишається високою: після 20-хвилинної зарядки можна розраховувати на 410 км пробігу. Обидві версії матимуть гарантію 10 років або 240 000 км.

Батареї Shenxing Pro мають осередкову конструкцію Wave, яка ефективніше використовує об’єм, ніж традиційні cell-to-body. Вони обладнані системою багатонаправленого гасіння вібрацій, на 25% міцніші та охолоджуються з будь-якого боку.

До речі, CATL активно інвестує в європейський ринок. Компанія вже витратила понад €11 млрд.