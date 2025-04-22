CATL представила акумулятор для електромобілів із запасом ходу до 1500 км

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Китайська компанія CATL, найбільший виробник акумуляторів у світі, показала нові розробки для електромобілів, пише PCMag. Серед них — акумулятор, який дозволяє проїхати до 1500 км без підзарядки. Ця батарея, що називається Freevoy Dual-Power Battery, має незвичну будову: вона складається з двох окремих блоків, які працюють як дві незалежні енергозони.

Перша зона акумулятора призначена для задоволення щоденних потреб, тоді як друга, розширена зона енергії, активується для дальніх подорожей. CATL заявляє, що це є "фундаментальним кроком" у розв'язанні проблеми обмеженого запасу ходу електричних автомобілів. Технологія акумулятора використовує різні хімічні склади, включаючи відомі варіанти, такі як Нікель-Кобальт-Марганець (NCM) та Літій-Залізо-Фосфат (LFP), і містить технологію "самоформуючого аноду", яка підвищує енергетичну щільність на 60%.

Додатково, система акумулятора пропонує більш стабільне і надійне джерело живлення для автономних транспортних засобів, особливо для систем рівня 3 і 4. CATL вважає, що за допомогою різних акумуляторних блоків з різними хімічними складами можна забезпечити більшу ефективність і стабільність.

Проте наразі невідомо, скільки коштуватиме такий акумулятор та коли він стане доступним на ринку.

До речі, CATL також презентувала покращену версію акумулятора Shenxing, вперше випущеного у 2023 році та вже встановленого в деякі серійні електромобілі. Батарея здатна додати 520 км пробігу лише за п’ять хвилин зарядки. Очікується, що покращена версія живитиме понад 67 електрокарів у 2025 році.