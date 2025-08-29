NVIDIA і Carbon Robotics створили лазерну машину з ШІ для боротьби з бур’янами

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Carbon Robotics спільно з NVIDIA взялися за одну з найскладніших проблем у сільському господарстві — боротьбу з бур’янами. Результатом співпраці стала LaserWeeder G2. Це 6-метрова машина, оснащена ШІ та двома десятками графічних процесорів NVIDIA, пише TechSpot.

Вона використовує обчислювальну потужність у поєднанні з 36 камерами високої роздільної здатності для виявлення бур'янів. Їх знищення при контакті відбувається завдяки 24 діодним лазерам потужністю 240 Вт.

LaserWeeder G2, здатна ідентифікувати та знищувати до 10 тисяч бур'янів за хвилину, або ж 600 тисяч за годину, а що найголовніше, для цього не використовують шкідливі хімікати. За даними виробника, клієнти можуть розраховувати на покриття від 1,5 до 3 акрів на годину. Компанія каже, що її машина може перевершити ручну бригаду з 75 осіб з точністю до міліметра й за умов правильного використання знищить 99% бур'янів.

LaserWeeder G2 оснащена 12 модулями, кожен з яких використовує по два графічних процесори NVIDIA для розширеної обробки зображень. Заразом машина важить 3260 кілограмів та має потужність у щонайменше 145 кінських сил. Carbon Robotics каже, що завдяки її пристроям було знищено вже понад 30 мільярдів бур'янів.