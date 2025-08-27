Китайський конкурент NVIDIA додав $40 млрд до капіталізації завдяки зростанню доходів на 4000%

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Китайська компанія Cambricon Technologies, що позиціонує себе як конкурент NVIDIA, повідомила про рекордні фінансові результати за першу половину 2025 року, пише CNBC.

Виторг компанії зріс більш ніж на 4000% у річному вимірі — до 2,88 млрд юанів ($402,7 млн), а чистий прибуток сягнув 1,04 млрд юанів ($145 млн). На тлі цього акції Cambricon більш ніж подвоїлися з початку року, збільшивши ринкову капіталізацію компанії приблизно до $80 млрд, за даними S&P Capital IQ.

Cambricon є однією з низки китайських компаній, які намагаються стати альтернативою NVIDIA у сфері штучного інтелекту. Попит на локальні розробки зростає на тлі ризиків відключення від американських технологій. Раніше цього року NVIDIA заборонили продавати в Китай свій урізаний чип H20. Хоча експорт було частково відновлено, компанія мусить віддавати 15% доходів від продажів у Китаї уряду США, тоді як Пекін, за повідомленнями, відмовляє місцеві фірми від закупівлі цих процесорів.

Попри прорив Cambricon, експерти відзначають, що технології китайських виробників поки що суттєво відстають від розробок NVIDIA. Сильні позиції американського гіганта пояснюються не лише апаратним забезпеченням, а й програмними інструментами, до яких звикли розробники.

До речі, NVIDIA нещодавно представила ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай.