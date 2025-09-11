Українська правда
Китайська BYD перенесе виробництво своїх авто для Європи на континент до 2028 року

Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
11 вересня, 14:10
Китайський автовиробник BYD оголосив, що всі автомобілі, які продаватиме в Європі, вироблятимуться безпосередньо на континенті до 2028 року. Про це повідомила виконавча віцепрезидентка компанії Стелла Лі під час автосалону в Мюнхені. Такий крок став відповіддю на підвищені мита ЄС на китайські електромобілі, пише ArenaEV.

Першим європейським заводом BYD стане підприємство в Угорщині, яке планують запустити вже наприкінці цього року. У 2025-му компанія почне будівництво ще одного заводу в Туреччині. Лі підкреслила, що протягом найближчих двох-трьох років BYD прагне "стати більш європейською" у виробництві.

Водночас залишається питання, чи адаптує компанія дизайн і функції своїх машин під європейські смаки. Деякі виробники, як-от Hyundai та KIA, вже проходили схожий шлях із хорошими результатами, хоча тоді йшлося про авто з ДВЗ. Наразі ж BYD часто просто вибирає серед моделей, що виходять у Китаї, і виводить їх у Європу з мінімальними змінами.

До кінця 2025 року компанія планує мати понад 1000 роздрібних точок продажу у 32 країнах Європи та вже веде переговори зі сотнями місцевих постачальників. Крім того, у 2027-му BYD виведе на ринок Європи свій преміальний бренд Yangwang.

Нагадаємо, BYD і надалі активно зміцнює позиції на європейському ринку електромобілів. У липні компанія зафіксувала зростання на 225%.

Бізнес BYD
