Bybit вступає в боротьбу з Lazarus і розпочинає пошук викрадених криптовалют на суму $1,4 млрд

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Криптовалютна біржа Bybit, у якої хакери з північнокорейського угрупування Lazarus нещодавно викрали $1,4 мільярда у криптовалютах, запускає програму винагороди за допомогу у поверненні викрадених коштів. Про це повідомляє The Register.

У межах цієї ініціативи користувачі, які виявлять та повідомлять про транзакцію в блокчейні або переказ, пов’язаний із валютами, викраденими з гаманця Bybit, зможуть отримати винагороду в розмірі 5% від знайденої суми в Ethereum. Ще 5% передбачено для біржі, обмінника або міксера, що сприятимуть поверненню коштів. Загалом у рамках цієї програми може бути виплачено близько $140 мільйонів.

Особи та залучені сторони, які сприятимуть Bybit у поверненні коштів, отримають винагороду одразу після замороження виявлених криптовалют.

"Ми не зупинимося, допоки Lazarus або інші шахраї не будуть знищені. У майбутньому ми відкриємо це для інших жертв Lazarus", — сказав гендиректор Bybit Бен Джоу.

На сайті lazarusbounty.com, присвяченому ініціативі з повернення викрадених криптовалют, зазначається, що компанія вже виплатила понад $4 мільйони тим, хто погодився допомогти. Також повідомляється, що заморожено понад $40 мільйонів викрадених активів, а ще близько $96 мільйонів перебувають у процесі підтвердження.

На сайті також публікується список добросовісних міксерів, обмінників та інших сервісів, що співпрацюють з Bybit у поверненні викрадених криптовалют. Окремою вкладкою відображаються обмінники, які ігнорують запити біржі або відмовляються заморожувати та повертати кошти — наразі в цьому списку значиться лише eXch.