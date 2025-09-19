США та Британія звинуватили 19-річного хлопця у 120 кібератаках на інфраструктуру, бізнес та держустанови

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

19-річному жителю Лондона Талсі Джубаїру висунули обвинувачення у США та Великій Британії за участь у більш ніж 120 кібератаках, спрямованих проти критичної інфраструктури, держустанов та бізнесу. Як пише Financial Times із посиланням на Мін’юст США, зловмисник разом зі спільниками отримали понад $115 млн викупів.

У США Джубаїра звинувачують у змові для комп’ютерного та фінансового шахрайства, а також відмивання грошей. У Великій Британії йому інкримінують атаку на Transport for London у 2024 році, через яку перестали працювати камери спостереження, онлайн-сервіси для пасажирів і сайт компанії. Це спричинило мільйонні збитки та витік даних тисяч користувачів, включно з іменами, контактами й банківською інформацією.

Американські слідчі пов’язують Джубаїра з групою Scattered Spider, яка атакувала мережі Marks & Spencer, Co-op і Harrods у Британії. У межах розслідування його затримали разом з 18-річним Оуеном Флауерсом. Обох підозрюють у змові проти TfL та спробах зламати мережі медичних компаній SSM Health Care і Sutter Health.

За словами виконувача обов’язків заступника генпрокурора США Меттью Галетті, ці атаки паралізували роботу компаній, об’єктів критичної інфраструктури та навіть федеральних судів, що показує серйозність кіберзагрози.

Лондонська поліція наголосила, що справа демонструє ефективність співпраці з Національним агентством боротьби зі злочинністю та міжнародними партнерами у протидії кіберзлочинам. У липні також затримали ще чотирьох підозрюваних, пов’язаних із угрупованням Scattered Spider.