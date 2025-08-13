OpenAI змінить "характер" GPT-5 після критики користувачів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI планує оновити "особистість" GPT-5 після хвилі негативних відгуків від користувачів. Сем Альтман написав у X, що компанія працює над тим, щоб модель стала "теплішою за нинішню версію, але не такою дратівливою (для більшості користувачів), як GPT-4o".

Updates to ChatGPT:



You can now choose between “Auto”, “Fast”, and “Thinking” for GPT-5. Most users will want Auto, but the additional control will be useful for some people.



Rate limits are now 3,000 messages/week with GPT-5 Thinking, and then extra capacity on GPT-5 Thinking… — Sam Altman (@sama) August 13, 2025

Рішення прийшло після критики в соцмережах, де користувачі скаржились на надто "корпоративну" поведінку нової моделі порівняно з попередніми версіями. Багато хто відзначав, що GPT-5 здається менш природним у спілкуванні та втратив "особистість", яка була притаманна попереднім версіям.

Нагадаємо, що майже одразу після релізу GPT-5 OpenAI дозволила платним користувачам повернутись до GPT-4o через селектор моделей. Багато користувачів відзначали, що після оновлення до GPT-5 вони втратили не просто інструмент, а друга.