Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

OpenAI змінить "характер" GPT-5 після критики користувачів

OpenAI змінить характер GPT-5 після критики користувачів
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
13 серпня, 10:33
0

OpenAI планує оновити "особистість" GPT-5 після хвилі негативних відгуків від користувачів. Сем Альтман написав у X, що компанія працює над тим, щоб модель стала "теплішою за нинішню версію, але не такою дратівливою (для більшості користувачів), як GPT-4o".

Рішення прийшло після критики в соцмережах, де користувачі скаржились на надто "корпоративну" поведінку нової моделі порівняно з попередніми версіями. Багато хто відзначав, що GPT-5 здається менш природним у спілкуванні та втратив "особистість", яка була притаманна попереднім версіям.

Нагадаємо, що майже одразу після релізу GPT-5 OpenAI дозволила платним користувачам повернутись до GPT-4o через селектор моделей. Багато користувачів відзначали, що після оновлення до GPT-5 вони втратили не просто інструмент, а друга. 

Софт Штучний інтелект OpenAI ChatGPT GPT-5
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні