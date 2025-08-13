OpenAI змінить "характер" GPT-5 після критики користувачів

OpenAI планує оновити "особистість" GPT-5 після хвилі негативних відгуків від користувачів. Сем Альтман написав у X, що компанія працює над тим, щоб модель стала "теплішою за нинішню версію, але не такою дратівливою (для більшості користувачів), як GPT-4o".
Рішення прийшло після критики в соцмережах, де користувачі скаржились на надто "корпоративну" поведінку нової моделі порівняно з попередніми версіями. Багато хто відзначав, що GPT-5 здається менш природним у спілкуванні та втратив "особистість", яка була притаманна попереднім версіям.
Нагадаємо, що майже одразу після релізу GPT-5 OpenAI дозволила платним користувачам повернутись до GPT-4o через селектор моделей. Багато користувачів відзначали, що після оновлення до GPT-5 вони втратили не просто інструмент, а друга.